Casi la mitad de los bomberos forestales de Castilla y León pertenecen a empresas privadas

La gestión de los bomberos forestales en España es un mosaico de contratos heterogéneos, que en el caso de Castilla y León resulta especialmente llamativo. En esta comunidad, el 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública TRAGSA y otro 40% recae en manos de empresas privadas, entorno a una treintena. Algunas tan conocidas como Acciona, Eulen, Demontes u Hozono Global.
| etiquetas: bomberos forestales , castilla y león , empresas privadas
Esto... no entiendo del tema pero, ¿no es un poco poco? Cinco, dos y siete.
+ fuego > + bomberos > + cash.
Todo bien.
Conocemos su modus operandi, no lo digo yo, lo dicen las sentencias judiciales.