edición general
16 meneos
16 clics
Casi la mitad de los bomberos forestales de Castilla y León pertenecen a empresas privadas

Casi la mitad de los bomberos forestales de Castilla y León pertenecen a empresas privadas

La gestión de los bomberos forestales en España es un mosaico de contratos heterogéneos, que en el caso de Castilla y León resulta especialmente llamativo. En esta comunidad, el 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública TRAGSA y otro 40% recae en manos de empresas privadas, entorno a una treintena. Algunas tan conocidas como Acciona, Eulen, Demontes u Hozono Global.

| etiquetas: bomberos forestales , castilla y león , empresas privadas
13 3 0 K 141 actualidad
5 comentarios
13 3 0 K 141 actualidad
pepel #3 pepel
Es la vergüenza de nuestra Administración Pública, las subcontratas y los contratos a dedo. ¿Quién les habrá enseñado a PRIVATIZAR?
0 K 17
ContinuumST #5 ContinuumST
"La falta de personal ha hecho que estos días la Junta de Castilla y León esté buscando en sus oficinas de empleo personal para trabajar en los incendios. En concreto, cinco vacantes de peón de montes y extinción, dos para conductor de autobomba y otras siete vacantes de vigilante de incendios."

Esto... no entiendo del tema pero, ¿no es un poco poco? Cinco, dos y siete.
0 K 14
neo1999 #1 neo1999
El capitalismo es maravilloso.
+ fuego > + bomberos > + cash.
Todo bien.
0 K 11
sotillo #4 sotillo
#1 Y la de votos que da ¿ O son sobres y los votos van de regalo?
0 K 11
#2 tromperri
De otros modo… casi la mitad de los bomberos forestales de CyL generan sobres para el PP y prebendas para los amigos gores del partido.
Conocemos su modus operandi, no lo digo yo, lo dicen las sentencias judiciales.
0 K 8

menéame