Casi la mitad de los bomberos forestales de Castilla y León pertenecen a empresas privadas

La gestión de los bomberos forestales en España es un mosaico de contratos heterogéneos, que en el caso de Castilla y León resulta especialmente llamativo. En esta comunidad, el 20% de su plantilla corre a cargo de la Junta, un 40% tiene detrás a la empresa pública TRAGSA y otro 40% recae en manos de empresas privadas, entorno a una treintena. Algunas tan conocidas como Acciona, Eulen, Demontes u Hozono Global.