Casi dos millones de votantes españoles en Argentina por la Ley de Memoria Democrática: "La tercera ciudad española va a ser Buenos Aires de largo"

Madrid, Barcelona... y Buenos Aires: el podio de ciudades con mayor cantidad de españoles incluirá pronto a la capital argentina, consecuencia de la aplicación de la Ley y de Memoria Democrática, un proceso que, llevado a sus últimas consecuencias, podría tener un importante impacto electoral en España.
| etiquetas: argentina , españa , nacionalidad , ley , memoria
A fecha de 1 de enero de 2025, hay más de 505.940 españoles residiendo en Argentina, convirtiéndolo en el país con la mayor comunidad de ciudadanos españoles fuera de España, una cifra que ha crecido significativamente en los últimos años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.