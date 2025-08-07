Casi el 60% de los cargadores eléctricos instalados este año en España son 'ultrarrápidos'

La red de puntos de recarga de acceso público sigue creciendo en nuestro país. Pese a hacerlo a un ritmo muy alejado del objetivo para 2030, los operadores están priorizando la potencia de los nuevos cargadores. En lo que va de año, seis de cada diez nuevos puntos de recarga instalados son de alta potencia, los llamados ‘ultrarrápidos’ y que superan los 50 Kw. De este modo, la red se amplía en 2.164 nuevos cargadores de máxima potencia mientras se reduce en 1.445 cargadores los considerados 'lentos', por debajo de los 22kW de potencia.