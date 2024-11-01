Las casi 200 tortugas bobas nacidas en la Región de Murcia desde 2023 participan en un programa de conservación

La Región de Murcia vuelve a consolidar su papel como enclave para la recuperación de la tortuga boba (Caretta caretta). En los tres últimos veranos, los cerca de 200 ejemplares que han nacido en las playas de la Región de Murcia se han incorporado o se sumarán en breve al programa 'headstarting', una técnica de conservación que consiste en criar a los ejemplares recién nacidos bajo supervisión veterinaria hasta que alcanzan un mayor tamaño y peso, lo que multiplica sus posibilidades de supervivencia en el medio marino.