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Casi 1.000.000 de toneladas de CO2 no llegarán a la atmósfera porque el 60% de los autobuses en Europa ya son eléctricos
En 2025, la presencia de autobuses eléctricos creció significativamente en Alemania con cifras nunca antes vistas en el país europeo. Ya tienen más de 50.000 vehículos en circulación.
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#1
Nylo
*
Ni de puta coña. Como mucho, el 60% estarán parcialmente electrificados (híbridos no enchufables, de eso sí hay a tutiplén). Voto errónea por el titular.
Edit: el interior de la noticia lo aclara:
Un informe publicado por Transport & Environment apunta que el 60% de los autobuses urbanos
nuevos
registrados en la UE
en 2025
fueron vehículos de ‘cero emisiones’.
Para que el 60% de los autobuses de Europa ya fuesen eléctricos, la flota debería haberse renovado entera en 2025. Titular falso.
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K
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#5
Aokromes
*
#1
#2
> Edit: el interior de la noticia lo aclara: Un informe publicado por Transport & Environment apunta que el 60% de los autobuses urbanos nuevos registrados en la UE en 2025 fueron vehículos de ‘cero emisiones’.
Es lo que tiene que hayan prohibido comprar autobuses diesel
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K
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#2
Pitchford
*
Un informe publicado por Transport & Environment apunta que el 60% de los autobuses urbanos nuevos registrados en la UE en 2025 fueron vehículos de ‘cero emisiones’. De ese total, la mayoría son autobuses eléctricos a batería, aunque también hay una pequeña representación con pila de combustible de hidrógeno.
Faltaría la palabra "nuevos" en el título... Y me sorprende un porcentaje tan alto.. No sé si creérmelo..
0
K
19
#3
Nylo
*
#2
Y con todo, ese no es el mayor dato falso del titular. Veamos de dónde procede lo del millón de toneladas de CO2:
Este ritmo de crecimiento sugiere que l
a meta de 100 % de autobuses urbanos sin emisiones para 2028
podría alcanzarse antes de lo previsto si las tasas actuales se mantienen, un objetivo mucho más ambicioso que el establecido por la directiva europea de vehículos limpios para 2035.
El impacto de esta transición
no es solo ambiental. Los autobuses eléctricos
…
» ver todo el comentario
1
K
29
#4
Trigonometrico
www.meneame.net/story/17-buses-china-son-ya-electricos-esta-teniendo-e
Esto fue hace 6 años.
www.meneame.net/story/asi-afectan-autobuses-electricos-china-consumo-m
0
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12
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menéame
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Edit: el interior de la noticia lo aclara: Un informe publicado por Transport & Environment apunta que el 60% de los autobuses urbanos nuevos registrados en la UE en 2025 fueron vehículos de ‘cero emisiones’.
Para que el 60% de los autobuses de Europa ya fuesen eléctricos, la flota debería haberse renovado entera en 2025. Titular falso.
Es lo que tiene que hayan prohibido comprar autobuses diesel
Faltaría la palabra "nuevos" en el título... Y me sorprende un porcentaje tan alto.. No sé si creérmelo..
Este ritmo de crecimiento sugiere que la meta de 100 % de autobuses urbanos sin emisiones para 2028 podría alcanzarse antes de lo previsto si las tasas actuales se mantienen, un objetivo mucho más ambicioso que el establecido por la directiva europea de vehículos limpios para 2035.
El impacto de esta transición no es solo ambiental. Los autobuses eléctricos
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www.meneame.net/story/asi-afectan-autobuses-electricos-china-consumo-m