Cashback: qué hay detrás cuando los bancos te ofrecen un reintegro de parte del importe que has gastado

Que te devuelvan un porcentaje del dinero que gastas suena como un sueño para cualquier consumidor. Ese sueño tiene nombre: cashback. Bajo esa etiqueta, bancos y emisores de tarjetas prometen una devolución parcial automática de tus compras. Pero entre la promesa y la realidad hay matices. Por eso es importante saber cómo funciona ese mecanismo, por qué lo adoptan las entidades financieras, en qué hay que fijarse y cuándo el cashback compensa.