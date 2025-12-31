edición general
Cashback: qué hay detrás cuando los bancos te ofrecen un reintegro de parte del importe que has gastado

Que te devuelvan un porcentaje del dinero que gastas suena como un sueño para cualquier consumidor. Ese sueño tiene nombre: cashback. Bajo esa etiqueta, bancos y emisores de tarjetas prometen una devolución parcial automática de tus compras. Pero entre la promesa y la realidad hay matices. Por eso es importante saber cómo funciona ese mecanismo, por qué lo adoptan las entidades financieras, en qué hay que fijarse y cuándo el cashback compensa.

Batallitas
Cashback también son los intereses mensuales que te da el banco por el dinero que has tenido en la cuenta todo el mes.
maria1988
maria1988
No siempre es un timo. Algunos bancos te devuelven parte de los recibos de agua, gas y luz. En total, son más de 500€ al año que te puedes ahorrar.
jonolulu
jonolulu
#1 ¿Cuánto gastas de agua, luz y gas? ¿Tienes un hotel?
1 K 24
YSiguesLeyendo
gente defendiendo que un banco te da dinero... jejé. siguen sin comprender que trabajan para generar beneficios a sus accionistas, y no, nunca, jamás, a sus clientes


