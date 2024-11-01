edición general
“Cásense lo antes posible” Republicanos podría revocar el matrimonio igualitario, advierte Hillary Clinton

“Cualquiera que esté en una relación comprometida en la comunidad LGBTQ, debería considerar casarse. No creo que desharán los matrimonios existentes, pero temo que anulen el derecho nacional”, advirtió Clinton una funcionaria de Kentucky no ha ganado ninguna de sus batallas legales, pero ella y sus abogados cristianos esperan ahora deshacer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. www.meneame.net/story/kim-davis-quiere-tribunal-supremo-destruya-igual

| etiquetas: hillary clinton , trump , maga , extrema derecha , lgbti , matrimonio
Andreham #2 Andreham
Es que sigo sin entender que cojones les importa a los putos cristianos que se casen personas del mismo sexo.

Lo hacen fuera de la iglesia y es algo que en algunos casos deben hacer por temas legales, pero aún sin tener motivos legales para ello, pueden hacer lo que les de la gana en su vida privada.
3 K 31
themarquesito #3 themarquesito
#2 Les importa tres cojones, el objetivo es simplemente joder y humillar a un montón de gente. Como se dice por allá, "cruelty is the point"
3 K 62
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso
#2 #3 yo tengo claro que se van cargar el matrimonio igualitario
0 K 20
ostiayajoder #5 ostiayajoder
#2 No entiendes la religion.

La religion va de imponer tus cosas al resto.

Como lei en reddit;

"No hay odio mas grande q el amor cristiano".

En nombre de su amor te joderan todo lo necesario y te someteran. Todas las religiones son iguales.
3 K 25
#6 Eukherio
#2 Siempre ha sido una cuestión de privilegios. Ellos lo que quieren es que solo existan los matrimonios cristianos reconocidos de manera oficial, pero saben que con los números de mierda de bodas cristianas que hay hoy en día no pueden decir nada del matrimonio civil, por eso en su lugar van a por los gays.

Tener no tiene ni pies ni cabeza eso de que una unión que no tiene nada que ver con ninguna religión solo pueda realizarse entre personas de diferente sexo, pero bueno, siempre te puedes encontrar a algún político ultra que en medio de un escándalo le dé por promocionar algo así para distraer a los medios.
0 K 8
Grymyrk #7 Grymyrk
#2 Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban :tinfoil:
0 K 12
Asimismov #8 Asimismov
#7 y a Caín.
0 K 12
#4 Dav3n
"Killary", se dice "Killary Clinton", agitada pero no mezclada...

Lágrimas de cocodrilo...
1 K 21
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Sí, sí, hillary, mucho te importan a ti los derechos LGTB, pero hace unos días decías que trump contaba con tu apoyo para ganar el nobel de la paz. Esa pajarraca no engaña a nadie.
0 K 12

