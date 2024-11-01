“Cásense lo antes posible” Republicanos podría revocar el matrimonio igualitario, advierte Hillary Clinton

“Cualquiera que esté en una relación comprometida en la comunidad LGBTQ, debería considerar casarse. No creo que desharán los matrimonios existentes, pero temo que anulen el derecho nacional”, advirtió Clinton una funcionaria de Kentucky no ha ganado ninguna de sus batallas legales, pero ella y sus abogados cristianos esperan ahora deshacer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país. www.meneame.net/story/kim-davis-quiere-tribunal-supremo-destruya-igual
Lo hacen fuera de la iglesia y es algo que en algunos casos deben hacer por temas legales, pero aún sin tener motivos legales para ello, pueden hacer lo que les de la gana en su vida privada.
La religion va de imponer tus cosas al resto.
Como lei en reddit;
"No hay odio mas grande q el amor cristiano".
En nombre de su amor te joderan todo lo necesario y te someteran. Todas las religiones son iguales.
Tener no tiene ni pies ni cabeza eso de que una unión que no tiene nada que ver con ninguna religión solo pueda realizarse entre personas de diferente sexo, pero bueno, siempre te puedes encontrar a algún político ultra que en medio de un escándalo le dé por promocionar algo así para distraer a los medios.
Lágrimas de cocodrilo...