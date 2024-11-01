edición general
25 meneos
36 clics
Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Cascos propone que el Gobierno compre la concesión a Aucalsa y aplique una bonificación del 100% hasta 2050

Asegura que «quedan alrededor de 328 millones de euros por amortizar» y que su idea ahorraría «de 50 a 250 millones de euros». Formaba parte del Gobierno de José María Aznar cuando se decidió la prórroga de la concesión del Huerna hasta 2050.

| etiquetas: aznar , cascos , gobierno , asturias , león , peaje , pp , concesión , aucalsa
21 4 0 K 265 actualidad
7 comentarios
21 4 0 K 265 actualidad
eaglesight1 #2 eaglesight1 *
Con un rostro de cemento armado. Es de los que dice que hagamos lo que dice, no lo que hace.
11 K 135
#3 amusgada
"Su idea" fue la que nos metió en otros putos 25 años de peaje mientras él le psaba facturas al partido hasta de los gallumbos que se compraba y aún así le absuelven.
7 K 77
#4 cunaxa
Es un corrupto moral, no se puede esperar más de él.
La extensión de los tiempos de concesión fue un robo a todos los españoles. Lo que dieron a las eléctricas, lo mismo.
Gente de esta es muy negativa para el país.
3 K 36
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#4 y ya no solo eso; si no que voto en contra del divorcio y una vez aprobada la ley la ha usado en varias ocasiones, aunque igual se negó a aprobarla para evitar divorciarse…

Nunca se sabe
5 K 74
rob #1 rob
Un experto pufista.
2 K 34
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
Ahorraría ente 50 y 250 millones... Joder con la horquilla que se gasta el jeta este
1 K 21
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Hijo de puta.
0 K 17

menéame