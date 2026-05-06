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Casarse por amor a la mafia: “Las bodas son un mecanismo de gobierno”

El estudio de 900 casamientos dibuja la red de poder de los distintos clanes de la ‘Ndrangheta calabresa

| etiquetas: mafia , matrimonio forzado , familia patrilocal
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