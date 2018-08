Casado, que acusó a Sánchez de provocar un efecto llamada, critica ahora al Gobierno por no acoger al Aquarius

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha arremetido este lunes contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no acoger al buque Aquarius. "El Gobierno me insultó por rechazar su plan de papeles para todos pero hoy demuestra su incoherencia y cinismo", ha aseverado. Estas críticas llegan después de que el Ejecutivo afirmase que España "no es el puerto más seguro" para que desembarquen los 141 inmigrantes y refugiados a bordo del buque de rescate operado por SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras.