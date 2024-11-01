edición general
La casa de los horrores de Tenerife: 15 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor a la que dejó embarazada

La niña nació con un 95% de discapacidad a causa de las condiciones en las que se produjo el parto en la misma casa en la que vivían

#5 Leon_Bocanegra
Su letrado mantuvo que era inocente, que en caso de ser culpable no se le impusieran más de diez años de prisión y que el origen de las agresiones se debía a que la niña estaba enamorada de él y cuestionaba la virilidad del hombre si no se acostaba con ella.

Oh mirad todos que viril soy, he violado a una niña! Sus putos muertos "pisaos"
Malinois #6 Malinois
#5 hay que tener los huevos muy gordos para ser capaz de defender a un excremento como éste
#7 Leon_Bocanegra
#6 era un abogado de oficio. Al final tienen que hacer su trabajo. Es un trabajo de mierda, pero hay que comer.
#8 cunaxa
#6 alguien tiene que defenderle para que tenga un juicio justo y cuando vaya a la cárcel, se sepa bien claro que es por su culpa y por solo su culpa.
TripleXXX #10 TripleXXX
#5 He lavado el cerebro y he abusado de una niña deficiente.
Un tío machote :palm:
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#5 Pues dependiendo del juez que le toque, igual se lo compran, no te creas. >:-(
Khadgar #1 Khadgar *
Que alguien me convenza que el único futuro que este tipo se merece no es ser reconvertido a compost.
#2 Katos
#1 se morirían incluso las plantas
ChatGPT #3 ChatGPT
#1 no seré yo.
#4 DonaldBlake
#1 Lo peor es que, ni siquiera, llegue a cumplir esos quince años en la cárcel.
TripleXXX #9 TripleXXX
#1 Soylent Green esterilizado.
millanin #12 millanin
#9 pienso para cerdos
