La casa que existe únicamente para tocar los cojones a alguien [ENG]  

Los hermanos tienen las peleas más tontas del mundo. A mediados de la década de 1950, dos hermanos en Beirut estaban discutiendo por una herencia. Uno de ellos se quedó con la parcela parcel y el otro no. La tierra se dividió en una proporción de 70-30, y el 70 % también se quedó con la casa, mientras que el 30 % se quedó con un pequeño trozo de tierra Un espacio aparentemente demasiado pequeño, pero suficiente para muro de 12 metros, lo suficientemente alto como para obstaculizar por completo la vista del mar de su hermano.