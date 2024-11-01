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De la Casa Blanca a Jerusalén: el peso del nacionalismo religioso en la estrategia de Trump

De la Casa Blanca a Jerusalén: el peso del nacionalismo religioso en la estrategia de Trump

Altos cargos que marcan la deriva internacional de la administración Trump son la expresión más visible de la alianza entre poder ejecutivo y teología. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, lleva tatuado en el brazo el lema Deus Vult –grito de las cruzadas medievales–. En su libro American Crusade afirma que el islam no es una religión de paz y que quien ame los valores americanos debe amar a Israel.

| etiquetas: casa blanca , jerusalén , nacionalismo religioso , hegseth
7 2 0 K 108 Trump
1 comentarios
7 2 0 K 108 Trump
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Debe ser que tener una bandera nacionalista cristiana en el despacho del Presidente del Congreso de EEUU desde hace dos años no era una señal xD
www.meneame.net/story/presidente-camara-representantes-eeuu-mike-johns
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menéame