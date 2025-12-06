La Casa Blanca inaugura el "Salón de la Vergüenza" de los medios de comunicación

El lanzamiento del portal se produce mientras Trump intensifica su campaña contra lo que califica de "noticias falsas", y mientras el presidente estadounidense se enfrenta a crecientes críticas por arremeter repetidamente contra los periodistas. La Casa Blanca ha puesto en marcha un "Salón de la Vergüenza" de los medios de comunicación en su propio portal web.
etiquetas: casa , blanca , inagura , salón , vergüenza , medios , comunicación
“Seizing institutions and purging them.”
El discurso de Bannon es extremadamente demencial, y el tono evidente de líder sectario, queriendo constantemente mandar el mensaje a sus seguidores invasores de Capitolios, es altamente alarmante.
Si el partido Republicano no toma medidas serias contra esta panda de degenerados, debe ser hora ya de que los países más importantes en Europa junto con la oposición al partido Republicano estadounidense, se unan para eliminar la locura instaurada en EEUU.
No se les puede dar tanto protagonismo a personajes tan absurdos.
Pero es cierto, sus niveles de popularidad están bajando estrepitosamente, y estos movimientos que en su día sirvieron para ganar elecciones (normalmente debido a la mediocridad más que evidente de los dirigentes del momento), ya no tienen el mismo efecto, porque directamente esos "exaltados" ya tienen a su gente en el poder, y están demostrando que simplemente son unos… » ver todo el comentario
