La Casa Blanca inaugura el "Salón de la Vergüenza" de los medios de comunicación

El lanzamiento del portal se produce mientras Trump intensifica su campaña contra lo que califica de "noticias falsas", y mientras el presidente estadounidense se enfrenta a crecientes críticas por arremeter repetidamente contra los periodistas. La Casa Blanca ha puesto en marcha un "Salón de la Vergüenza" de los medios de comunicación en su propio portal web.

#5 Grahml *
Esta es la realidad de Trump y la secta que tiene montada con Bannon:

“Seizing institutions and purging them.”

x.com/cwebbonline/status/1982154818954379632

El discurso de Bannon es extremadamente demencial, y el tono evidente de líder sectario, queriendo constantemente mandar el mensaje a sus seguidores invasores de Capitolios, es altamente alarmante.

Si el partido Republicano no toma medidas serias contra esta panda de degenerados, debe ser hora ya de que los países más importantes en Europa junto con la oposición al partido Republicano estadounidense, se unan para eliminar la locura instaurada en EEUU.

No se les puede dar tanto protagonismo a personajes tan absurdos.
Yorga77 #1 Yorga77
Ya han perdido el relato solo pueden convencer a sus más fanáticos esto solo es otro clavo más en su credibilidad. :-O
themarquesito #2 themarquesito
#1 Lo único que les interesa es convencer a sus fanáticos
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Pues hay muchos videos de ex maga entre decepcionados y cabreados nivel ultra plus. Ahora mismo excepto los aceleracionistas y los racistas fanáticos no le veo mucho apoyo excepto en los republicanos más apolillados y como se valla la economía a la M ni esos lo apoyaran y se quedara solo con los locos.
#7 Grahml
#4 Precisamente por eso están acudiendo a una mayor aparición en los medios y mayor exaltación de su propaganda.

Pero es cierto, sus niveles de popularidad están bajando estrepitosamente, y estos movimientos que en su día sirvieron para ganar elecciones (normalmente debido a la mediocridad más que evidente de los dirigentes del momento), ya no tienen el mismo efecto, porque directamente esos "exaltados" ya tienen a su gente en el poder, y están demostrando que simplemente son unos…   » ver todo el comentario
#3 exeware
#1 el problema es cuantos fan/lun áticos hay... si siguen siendo mayoría...
#6 Suleiman
Cuando te crees que no puede ser más patético, va y te sorprenden... Que asco de gobierno y de país.
manc0ntr0 #8 manc0ntr0
Tan fácil como que los medios creen una similar para exponer las mentiras, cambios de opinión y memeces varias que está gente suelta por día.
Estaría bien
