La Casa Blanca exige la investigación del incidente de la escalera mecánica donde subía Trump antes de su presentación en la ONU

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, en la sede del organismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicha persona debe ser despedida. "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir, debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.