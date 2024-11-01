edición general
10 meneos
45 clics
La Casa Blanca exige la investigación del incidente de la escalera mecánica donde subía Trump antes de su presentación en la ONU

La Casa Blanca exige la investigación del incidente de la escalera mecánica donde subía Trump antes de su presentación en la ONU

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este martes que si alguien de la ONU apagó a propósito la escalera mecánica en la que se subió, en la sede del organismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dicha persona debe ser despedida. "Si alguien en la ONU detuvo intencionadamente la escalera mecánica justo cuando el presidente y la primera dama (Melania Trump) iban a subir, debería ser despedido e investigado de inmediato", publicó Leavitt en su cuenta oficial de la red social X.

| etiquetas: casa blanca , despido , onu , leavitt , trump , despido
8 2 0 K 119 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 119 actualidad
karakol #2 karakol
Son capaces de hacer una cuestión de estado de cualquier gilipollez. Que ridículos son.

Que haga un poco de ejercicio que no le viene mal.
3 K 60
themarquesito #5 themarquesito
#2 Lo que sea con tal de que no se hable de Epstein
0 K 20
pepel #6 pepel
Eso fue un atentado (más vale que no le agarró la oreja).
0 K 20
woody_alien #3 woody_alien
Algún gabacho resentido por obligar a le Macron a caminar - www.meneame.net/story/policia-nueva-york-bloquea-coche-macron-paso-tru
0 K 11
#1 To_lo_loco
Cuando alguien pide a gritos que lo accidenten…

Más le valdría saber freírse un huevo porque no me fiaría mucho de lo que comiera tuviera sustancias
0 K 7
#4 gadish
Alguien deberia de una puta vez decirle a eeuu que se vayan a tomar por culo.
Pero abiertamente. Nada de frases bonitas.
Es increíble hasta donde hemos llegado.
0 K 7

menéame