La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar (mientras Trump le sujetaba el teléfono)

La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar (mientras Trump le sujetaba el teléfono)

Una de las fotografías, en blanco y negro, muestra el momento en el que Netanyahu conversa con el mandatario catarí a través de un teléfono fijo que sostiene en la oreja y cuya base le está sujetando Trump sobre sus piernas después de haber marcado el número para que se inicie la llamada y pasárselo al primer ministro israelí, para disculparse por el ataque a la delegación negociadora de Hamás en Doha del pasado 9 de septiembre, en el que murieron seis personas.

#2 Albarkas
Esto no le va a gustar a alguien...
Sr.No
Entre el ánimo del discurso de ayer ante la plana mayor y estas fotos, parece que esté a dos escalones que le toquen subir por si mismo de colapsar e irse al hoyo.
pepel
Queremos una foto del rubio de bote.
Atusateelpelo
Aun habra quien se crea que Trump marco personalmente el numero de telefono.... {0x1f602}
XtrMnIO
El psicópata sionista siempre sale con esa espeluznante sonrisa malvada...
#1 Leclercia_adecarboxylata
Un bromance precioso <3
txampi
Soltaba un toro en esa sala...{0x1f402}
