La Casa Blanca difunde fotos de la llamada de disculpa de Netanyahu a Qatar (mientras Trump le sujetaba el teléfono)

Una de las fotografías, en blanco y negro, muestra el momento en el que Netanyahu conversa con el mandatario catarí a través de un teléfono fijo que sostiene en la oreja y cuya base le está sujetando Trump sobre sus piernas después de haber marcado el número para que se inicie la llamada y pasárselo al primer ministro israelí, para disculparse por el ataque a la delegación negociadora de Hamás en Doha del pasado 9 de septiembre, en el que murieron seis personas.