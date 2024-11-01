edición general
La Casa Blanca dedica una versión del 'Jingle Bell' a los migrantes en un indignante vídeo

Cadenas, detenciones y migrantes, al ritmo del clásico 'Jingle Bells', pero con una variación en su letra: "De vuelta a los lugares de donde vinieron", dice Donald Trump en esta peculiar felicitación antimigrantes. De esta manera, el republicano no suaviza sus políticas migratorias y en Navidad, tampoco. "Qué divertido es viajar en un vuelo gratuito fuera de nuestro país", se escucha en otro tramo de este indignante vídeo. En él, se observa a personas esposadas de manos y pies, escoltadas hacia un avión que las trasladaría fuera de EEUU.

themarquesito
La Casa Blanca nunca deja pasar una ocasión para demostrar su miseria moral
Daniel2000
Y aquí otra canción navideña de la Casa Blanca, dedicada a los inmigrantes …

Ambientada en la película Polar Express …

youtu.be/P41p2aErkJo?si=PDQw-MPG-00lVsdU

“Ticket please, ticket please “
Spirito
Está cayendo muy bajo EEUU, pero ya no da ni penita.
azathothruna
#4 Luego siguen sus putas al otro lado del atlantico.
Y lo gracioso es que los fachas se creen los salvadores
Spirito
#5 Estamos viviendo momentos históricos que, si no se va todo al carajo y vivimos un par de décadas mas, va a ser complicado explicar a los jóvenes humanos y decentes del futuro.

Porque no podrán entender tanta corrupción de los dirigentes, tanta manipulación estatal, tanta falta de respeto al Pueblo y tanta estupidez humana.
azathothruna
Lo ironico es que si le hicieran caso, el sueño americano se muere para siempre.
No entiendo como no escapan de ese estado nazi, EL ORIGINAL.
Bravok1
Son gente muy enferma. Eeuu cáncer mundial.
