La Casa Blanca dedica una versión del 'Jingle Bell' a los migrantes en un indignante vídeo

Cadenas, detenciones y migrantes, al ritmo del clásico 'Jingle Bells', pero con una variación en su letra: "De vuelta a los lugares de donde vinieron", dice Donald Trump en esta peculiar felicitación antimigrantes. De esta manera, el republicano no suaviza sus políticas migratorias y en Navidad, tampoco. "Qué divertido es viajar en un vuelo gratuito fuera de nuestro país", se escucha en otro tramo de este indignante vídeo. En él, se observa a personas esposadas de manos y pies, escoltadas hacia un avión que las trasladaría fuera de EEUU.