"Casa 47": España lanza un gran programa de viviendas sociales para contrarrestar la crisis inmobiliaria

Traducción de Les Echos: "Si el diagnóstico es correcto según los expertos, el margen de maniobra del Gobierno es reducido. El gran plan de vivienda de Pedro Sánchez llega tarde, tras años de tanteos. Sin una mayoría parlamentaria estable que lo respalde y, sobre todo, sin influencia sobre la realidad, cuando gran parte de las competencias en materia de política de vivienda están en manos de las administraciones regionales. La cuestión es saber si estas últimas van a seguir el juego invirtiendo a su vez para aumentar la oferta de alquiler".