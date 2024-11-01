Casa 47 y la Constitución

Este sábado se celebró el 47 aniversario de la Constitución y hoy existe un consenso de país sobre el hecho de que PP y PSOE jamás van a cumplir el artículo 47. Los primeros van a intentar hacer todo lo contrario de lo que pone ahí y los segundos no van a cejar en su empeño de insultar gravemente la inteligencia y la dignidad de sus votantes llevando a cabo medidas propagandísticas que no resuelven nada.
Porqué en diario red no hablan del artículo 35?
punto 1: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de… » ver todo el comentario