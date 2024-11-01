Carteles de cine vintage de Peter Strausfeld [Eng]  

Entre 1947 y 1980, Peter Strausfeld, un refugiado alemán internado en la Isla de Man durante la Segunda Guerra Mundial, creó carteles únicos y cautivadores para el Academy Cinema de Londres, el principal cine de arte y ensayo de la ciudad. Fundada por Elsie Cohen en 1931, la Academia se especializó en películas internacionales que se alejaban de las narrativas clásicas de Hollywood, destacando obras de directores ahora famosos como Federico Fellini, Akira Kurosawa, François Truffaut, Ingmar Bergman, Andrzej Wajda y Satyajit Ray