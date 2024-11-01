Las Cartas del Tarot de BORIS KOBE. Dibujos de un preso político en el campo de concentración

En un día como hoy, 27 de enero de 1945, se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. A pesar de no tener “relación” con el campo alemán de Dachau, aunque se trata de la misma tragedia humana, recordaremos un hecho histórico. En la Universidad de Minnesota, en el Centro de Estudios del Holocausto y el Genocidio, a inicios del siglo XXI se efectuó el lanzamiento de un juego completo de naipes que fueron realizados en 1945 por un prisionero en el campo de concentración de Dachau, Boris Kobe.