Carta a parlamentarios, diputados y senadores: soy juez de Menores desde hace 29 años y sigo viendo niños analfabetos

Buenas, soy Emilio Calatayud, acabo de empezar el nuevo curso judicial y he celebrado los primeros juicios, y como en el Día de la Marmota, he vuelto a encontrarme con chicos de 16 ó 17 años que prácticamente no saben hablar ni leer. Y si saben, no entienden lo que leen ni lo que escriben, porque tampoco saben escribir.