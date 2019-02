Carta abierta a un redactor de contenidos

Desde el primer día que he estado en el lado oscuro, el lado del empleador, me he encontrado con personas que me han tildado de poco menos que hijo de puta. Da igual lo que yo ofreciera, que siempre, siempre, siempre, he encontrado voces diciendo que soy un explotador. Supongo que mi reflexión final a todo esto es una cita atribuida a Aristóteles: “Sólo hay una forma de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada y no ser nada.” Que comience el espectáculo.