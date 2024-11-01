Carrito de la compra, el icono del diseño de los años 70 ‘made in Spain’ que triunfa entre la Gen Z

La revista británica Monocle, biblia del estilo urbanita, dedica su portada de septiembre al carrito de la compra. Según la publicación, el 63 % de los españoles posee uno. Ya muchos usuarios ven el carrito de la compra como un objeto de moda más, al igual que un bolso: tienen varios para combinar a juego con la ropa.
¿Por qué me suena a publicidad encubierta para ampliar el mercado? No es un tema que trate habitualmente, pero no sé absolutamente de nadie que tenga varios carritos para combinar con la ropa, ni he oído ningun comentario de "ese carrito de la compra no queda bien con esos zapatos"