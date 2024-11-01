·
Las carreteras se convierten en ríos: el sur de Francia colapsa bajo lluvias torrenciales y graves inundaciones
Una alerta naranja por tormentas ha paralizado regiones como Provence y los Alpes. Meteo France advierte de granizo, vientos violentos y acumulaciones de hasta 120 mm.
etiquetas
alpes
francia
marsella
lluvia
clima
ríos
actualidad
#2
Urasandi
¿Ou est le Ventorreau?
9
K
136
#3
Milmariposas
La región se llama PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) y es una sola región.
es.wikipedia.org/wiki/Provenza-Alpes-Costa_Azul
Estos "periodistos" de la (Sin)Razón tienen poco mundo recorrido.
0
K
15
#7
reivaj01
#3
Buenos vinos rosados (AOC), por cierto.
1
K
27
#4
autonomator
La nueva realidad, aunque algunos se empeñen en no verla.
0
K
14
#5
NPCMeneaMePersigue
#4
Que me vas a contar
0
K
17
#1
HAL9K
Siempre ha habido lluvias torrenciales y graves inundaciones en el sur de Francia. Creo recordar que en unos escritos de un Abad del siglo XIII menciona un caso parecido.
2
K
5
#6
devilinside
#1
Semper inundationes autumno in Narbonensi fuerunt, según el pergamino de su obra
3
K
41
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
