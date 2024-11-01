edición general
Las carreteras se convierten en ríos: el sur de Francia colapsa bajo lluvias torrenciales y graves inundaciones

Las carreteras se convierten en ríos: el sur de Francia colapsa bajo lluvias torrenciales y graves inundaciones

Una alerta naranja por tormentas ha paralizado regiones como Provence y los Alpes. Meteo France advierte de granizo, vientos violentos y acumulaciones de hasta 120 mm.

Urasandi
¿Ou est le Ventorreau?
Milmariposas
La región se llama PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) y es una sola región.

es.wikipedia.org/wiki/Provenza-Alpes-Costa_Azul

Estos "periodistos" de la (Sin)Razón tienen poco mundo recorrido.
reivaj01
#3 Buenos vinos rosados (AOC), por cierto.
autonomator
La nueva realidad, aunque algunos se empeñen en no verla.
NPCMeneaMePersigue
#4 Que me vas a contar
HAL9K
Siempre ha habido lluvias torrenciales y graves inundaciones en el sur de Francia. Creo recordar que en unos escritos de un Abad del siglo XIII menciona un caso parecido.
devilinside
#1 Semper inundationes autumno in Narbonensi fuerunt, según el pergamino de su obra
