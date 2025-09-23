edición general
Carrefour abandona Bahréin y Kuwait tras el boicot de BDS (Palestinian National Committee for the Boycott, Divestment and Sanctions) [ENG]

Carrefour se ha retirado completamente de Bahréin y Kuwait debido a la presión de las sostenidas campañas de boicot de BDS. La campaña de boicot global contra Carrefour se lanzó en diciembre de 2022, después de que se revelara que Carrefour Israel había proporcionado cestas de alimentos y paquetes de regalo a soldados israelíes y organizado campañas de recaudación de fondos en su nombre. El grupo también acusó a la cadena de forjar alianzas con bancos y empresas tecnológicas israelíes implicadas en violaciones de derechos humanos.

Ze7eN #1 Ze7eN
El año pasado ya tuvo que cerrar todas sus sucursales en Jordania:

www.meneame.net/story/carrefour-cierra-todas-sucursales-jordania-presi
K 62
wata #2 wata
Antes compraba bastante en Carrefour. Por comodidad.
Lleva ya unos meses que no lo piso.
K 36
arturios #7 arturios
#2 Yo ya llevo un par de años sin ir, desde que me enteré que le regalaba cestas de comida al ejército sionista, a mi no me echarán de menos, ni a ti, pero si no vamos los suficientes igual si empezará a importarle.
K 11
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Ya se van empezando a notar las acciones de NPCMasacrado, que tras meter a Rato en la cárcel inició el mayor boicot de la historia contra Israel.
K 15
#6 eipoc
#4 a mí me gustaba ir a comprar de vez en cuando, pero hace ya dos años que no lo he pisado.
K 10
javibaz #3 javibaz
Por fin una buena noticia.
K 13
#8 Suleiman
Aquí se cerrarán solas con el robo en sus precios y en calidad...
K 13

