Carrefour abandona Bahréin y Kuwait tras el boicot de BDS (Palestinian National Committee for the Boycott, Divestment and Sanctions) [ENG]

Carrefour se ha retirado completamente de Bahréin y Kuwait debido a la presión de las sostenidas campañas de boicot de BDS. La campaña de boicot global contra Carrefour se lanzó en diciembre de 2022, después de que se revelara que Carrefour Israel había proporcionado cestas de alimentos y paquetes de regalo a soldados israelíes y organizado campañas de recaudación de fondos en su nombre. El grupo también acusó a la cadena de forjar alianzas con bancos y empresas tecnológicas israelíes implicadas en violaciones de derechos humanos.
| etiquetas: carrefour , bahréin , kuwait , palestina , israel , genocidio
www.meneame.net/story/carrefour-cierra-todas-sucursales-jordania-presi
