Carolina Perles, exmujer de Ábalos: "Si Jose cae, no va a caer solo, morirá matando"

La que fuera mujer de José Luis Ábalos durante casi 20 años, Carolina Perles, ha concedido una entrevista por primera vez en televisión

Suleiman
Ahora toca el culebrón... En episodios para poder rentabilizar lo que le habrán pagado. Que asco de periodismo y de TV.
The_Ignorator
"No hay güebos"

Ojalá cuando alguno de estos cuando amenazan con tirar de la manta, algun periodista soltase "No hay güebos". Solo por la típica reacción de "¡¿Qué no?!" y hacerlo, veríamos algo alguna vez.
Jesucripto
Igual que con Mario Conde, que iba a caer hasta el rey. xD xD xD
Pacman
#3 caer, cayó
y se cascó la cadera :troll:
Quel
No caerá esta breva.
