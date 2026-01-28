edición general
Carney niega que se retractase de su discurso en Davos durante la llamada que tuvo con Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó el martes que habló en la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, pero negó que durante la conversación se hubiese retractado del discurso que pronunció la semana pasada en el Foro de Davos (Suiza) y que fue una de las comparecencias más destacadas de la cumbre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el lunes que durante la llamada, Carney “se retractó de ⁠forma muy agresiva” de algunos de los comentarios “lamentables” que ⁠había hecho en Davos.

ewok
O es una mala traducción, o Scott Bessent no sabe lo que es retractarse, porque ¿cómo se retracta uno "de forma muy agresiva"?
bioibon
#1 Scott Bessent es el hombre de confianza de Donald Trump, que respalda a Javier Milei y Orban, entre otros. Es un muñeco que dirá todo lo que le hagan decir mediante la mano que tiene introducida en su culo. No es una mala traducción. es un mal cerebro actuando.
MisturaFina
Boicot a los yankees y su modelo fascista y mentiroso!!!!
El discurso de Carney ha abierto los ojos al mundo. Lo que todos veían pero nadie decía.
Bien dicho!!!!
