Carney niega que se retractase de su discurso en Davos durante la llamada que tuvo con Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó el martes que habló en la víspera con el presidente de EE.UU., Donald Trump, pero negó que durante la conversación se hubiese retractado del discurso que pronunció la semana pasada en el Foro de Davos (Suiza) y que fue una de las comparecencias más destacadas de la cumbre. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó el lunes que durante la llamada, Carney “se retractó de ⁠forma muy agresiva” de algunos de los comentarios “lamentables” que ⁠había hecho en Davos.