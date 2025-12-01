edición general
Carlos Bardem critica las comparaciones entre jóvenes falangistas y progresistas: "Por ejemplo, cuando va un 'chalao' de extrema derecha a liarla a una universidad..."

Todos los días tú pones la tele y te salen falangistas desfilando, que es una cosa llamativa. Pero por ejemplo, cuando va un chalao de extrema derecha a liarla a una universidad, con doscientos que van acarreados, no te sacan a los 2.500 chavales que hay en frente, que no son fascistas. Se fomenta desde los dos lados; desde la derecha para desmotivar a la gente y decir esto va a pasar, no hay más remedio, quedaros en casa; y desde el PSOE, desde el poder porque a falta de políticas realmente de izquierdas, lo que te venden es 'o nosotros o esto

oceanon3d #1 oceanon3d
Un clásico de estos tiempos ...  media
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
#1 Los extremos se tocan. :roll:
Macadam #3 Macadam
#2 No. Queda bonito el dicho, pero no es cierto.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Joer, creo que la ironía era bastante obvia... ¬¬
maspipinobreve #7 maspipinobreve *
#4 No, excepto si crees que la pava es imbecil, que perfectamente puede ser
Macadam #8 Macadam
#4 xD xD Hoy estoy tiquismiquis con todo el mundo :roll:
maspipinobreve #6 maspipinobreve
#2 Los gallinos se rozan. {0x1f608}
#11 ddomingo
#1 Pobre antifa que " solo está en contra de todo eso"....

Ellos no forman redes paramilitares ni agreden a quien ellos consideren fascistas...
3 K 20
BM75 #14 BM75
#11 Qué puta pereza dais...
Parotisse #19 Parotisse
#15 además de que #12 necesita leer detenidamente a #1. El "rollo" del de extrema derecha es racista, fascista y demas istas y no tiene cabida en ningún espacio público. Pone "rollo" porque supongo aún hay gente al que le avergüenza decir abiertamente la mierda que es.
p3riko #9 p3riko
Todos los días tú pones la tele y te salen falangistas desfilando
que televisión ve este? tiene puesto reposiciones de nodo 24h?
Pyrefox #16 Pyrefox
#9 igual se refiere a los del 20N o a los del Vito quiles, o a los de desocupa o a los que se montaron delante del psoe a acampar… alguno hay
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Un 'chalao' no, un financiado.
#12 miraqueereslinda *
#_1 #5 es que, en efecto, no hay comparación posible.

Mientras que el "chalao de extrema derecha" va a un espacio público, como es la universidad pública, a soltar su rollo a quien quiera escucharle, los tolerantes y coherentes jóvenes progresistas van a evitar que nadie que lo desee pueda escucharle. Y de paso a apalear periodistas que cubran el acto.

www.youtube.com/shorts/zq_rgoW4mp8
#15 aitkiar
#12 Cuando el joven de izquierda va a algún espacio público a soltar su rollo, va la nacional a evitar que lo suelte.
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Constitucionalistes xD
#13 yughoth
Pensaba que los comentarios de cuñaos de derechas solo estarían en el Marca, me equivoqué…
#17 Yqsyo
#13 en todas partes hay cuñaos y cuñas
aupaatu #18 aupaatu *
Zipayos de la ertzaina y falangistas unidos contra el enemigo común de la s derechas derechas nacionalistas.
Vitoria con visitantes indeseables protegidos por la policía.

youtu.be/Ftpu865BQBE?si=yeot0Sl3rrq23icz
#20 encurtido
Pues diría que está criticando directamente a lo más común de esta comunidad.

Día sí y día también, hay portadas con alguna cosa de Franco de hace 70s años tratada como si fuera actual y magnificando cualquier acto de algún energúmeno dando la impresión que estamos a escasos minutos de la guerra civil con los camisas pardas patrullando las calles apaleando gente.
