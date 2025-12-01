Carlos Bardem critica las comparaciones entre jóvenes falangistas y progresistas: "Por ejemplo, cuando va un 'chalao' de extrema derecha a liarla a una universidad..."

Todos los días tú pones la tele y te salen falangistas desfilando, que es una cosa llamativa. Pero por ejemplo, cuando va un chalao de extrema derecha a liarla a una universidad, con doscientos que van acarreados, no te sacan a los 2.500 chavales que hay en frente, que no son fascistas. Se fomenta desde los dos lados; desde la derecha para desmotivar a la gente y decir esto va a pasar, no hay más remedio, quedaros en casa; y desde el PSOE, desde el poder porque a falta de políticas realmente de izquierdas, lo que te venden es 'o nosotros o esto
| etiquetas: carlos bardem , opinión , extrema derecha , medios de comunicación
Ellos no forman redes paramilitares ni agreden a quien ellos consideren fascistas...
que televisión ve este? tiene puesto reposiciones de nodo 24h?
Mientras que el "chalao de extrema derecha" va a un espacio público, como es la universidad pública, a soltar su rollo a quien quiera escucharle, los tolerantes y coherentes jóvenes progresistas van a evitar que nadie que lo desee pueda escucharle. Y de paso a apalear periodistas que cubran el acto.
www.youtube.com/shorts/zq_rgoW4mp8
Vitoria con visitantes indeseables protegidos por la policía.
youtu.be/Ftpu865BQBE?si=yeot0Sl3rrq23icz
Día sí y día también, hay portadas con alguna cosa de Franco de hace 70s años tratada como si fuera actual y magnificando cualquier acto de algún energúmeno dando la impresión que estamos a escasos minutos de la guerra civil con los camisas pardas patrullando las calles apaleando gente.