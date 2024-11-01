Cáritas: matar de hambre a una población es profanar la vida

Caritas ve en Gaza un ataque deliberado contra la dignidad humana. Gobiernos influyentes, corporaciones y multinacionales han permitido esta catástrofe, mediante el apoyo militar, la ayuda financiera y la cobertura diplomática. Su silencio no es neutralidad, es aprobación. Cáritas exige: Un alto el fuego inmediato y permanente, acceso humanitario sin restricciones, el fin de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, el cese de las actividades de asentamiento y la evacuación de los colonos...