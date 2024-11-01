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Caricaturas singulares de Trump (2026)

Caricaturas singulares de Trump (2026)  

[Viñetas publicadas caricaturizando a Trump. 2026]

| etiquetas: caricaturas , arte gráfico , prensa , tiras cómicas , trump
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
themarquesito #1 themarquesito
Esta de Trump y Netanyahu me ha gustado mucho.  media
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Deckardio #2 Deckardio
#1 A mí también. Muy significativa.
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themarquesito #3 themarquesito
#2 Es sencilla, muy clara, y directa. Quien la haya dibujado hizo un gran trabajo resumiendo la situación
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Deckardio #8 Deckardio *
#7 Por desgracia tal vez. Pero si España acaba prohibiendo las corridas de toros y expone internacionalmente los motivos, como deberia, al menos se relativizaría el estereotipo.
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#4 HangTheRich *
Pero que cojones! Tenia que ser con un torero.  media
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Tenía que ser con un perro. :troll: xD
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Deckardio #6 Deckardio *
#4 Una de las cosas que nunca se ha atrevido a hacer el PSOE es prohibir esa forma de tortura (y llena de subvenciones) conocida como toreo. Entre otras cosas por sus propios lazos con grupos de presión "taurinos". Y encima no solo se topa el tema con el nacionalismo españolista rancio, sino con otros nacionalismos rancios, porque habría que derogar encierros como el de Pamplona o los bus catalanes. Mientras el tema siga así, continuará por desgracia el estereotipo chorra del español torero.
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elzahr #7 elzahr
#6 El estereotipo no se irá. Es como dibujar a italianos como legionarios romanos, o a franceses como tipos afeminados con boina.
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Natxelas_V #9 Natxelas_V
La única razón para esta obsesión masiva con Trump en menéame es porque VOX lo apoya. Y alguien ha decidido que si se destruye la imagen de Trump, la gente no votará tanto a VOX.
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LázaroCodesal #10 LázaroCodesal
Ninguna caricatura supera a la realidad...
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menéame