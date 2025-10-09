edición general
5 meneos
10 clics
Cargas policiales en Burlada en un desahucio que deja a una familia con dos menores en la calle

Cargas policiales en Burlada en un desahucio que deja a una familia con dos menores en la calle

La intervención policial para ejecutar el desalojo ha generado enfrentamientos con activistas y vecinos / Colectivos sociales exigen soluciones habitacionales urgentes

| etiquetas: cargas policiales , burlada , desahucio , menores
4 1 0 K 75 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 75 actualidad
#1 eipoc
Esto es terrorismo. Habría que actuar en consecuencia.
0 K 11

menéame