Los cargadores eléctricos, los hutíes, y mi bola de cristal

Vengo de leer este artículo, que pienso que pronto estará en portada, y me parece oportuno hacer un comentario que puede ser útil para todos.

No entro a discutir, como se discute en los comentarios, si el vecino que primero realiza la instalación en el garaje comunal puede aprovecharse de usar los tubos existentes, o de ocupar un espacio del que luego no dispondrán los otros, etc. Tampoco tengo dudas de la legalidad de instalar un cargador eléctrico en tu plaza y creo que todo está bastante bien explicado.

Lo que pasa es que he escuchado algunas cosas que me han hecho pensar, y como sé de qué modo funcionan algunas cosas, lo pongo en común, a ver si tiene cierta base o es una simple chorrada:

Algunos tenemos la sospecha de que se permite poner esos cargadores sin ningún problema, pero con una segunda intención. De momento se instalan y no pasa nada, pero el día que haya algún siniestro, y alguno habrá, veremos a las compañías de seguros preguntando a los administradores de las comunidades de vecinos: ¿Hay algún cargador eléctrico en las plazas de garaje? ¿Hay instalaciones o transformadores, o lo que sea, de tal o cual potencia en las zonas comunes? Y las respuestas positivas se convertirán, por arte de magia, en sustanciosos incrementos de las pólizas OBLIGATORIAS de las comunidades de propietarios.

Acto seguido, algunos vecinos dirán que ese incremento es imputable exclusivamente a los que han instalado los cargadores, y exigirán que lo paguen ellos o los retiren. Y veremos en qué para la cosa, pero es bastante probable que los que hayan instalado esos cargadores y hayan generado el incremento, tengan que sufragar el incremento en el coste de los seguros. Una putada que casi nadie había visto.

Pasa con esto un poco como pasa con los hutíes en el Golfo Pérsico. Cuatro barbudos le lanzan un dron a un petrolero, y causan un incendio a bordo, o daños más graves. Pero esto sucede una vez cada cuatro meses en un mar navegado a diario por centenares de barcos. ¿Por qué se alarma tanto todo el mundo y por qué estos ataques tienen una repercusión económica tan importante? No es por los daños al barco atacado, sino por el incremento de las pólizas de seguro de todos los barcos que navegan por la zona. Ese es el verdadero leñazo económico que da el miserable dron o misil que ha atacado a un solo barco.

Así que ojo al asunto, porque las sociedades complejas tienen problemas complejos. Y nunca sabes dónde te esperan con la factura cargada.

Si alguien sabe más que yo del asunto, que no sería raro, que se manifieste, por favor, en los comentarios. Gracias.