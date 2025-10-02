Un cardiólogo denuncia que fue reprendido en el 12 de Octubre por atender a un paciente que se quejó de la lista de espera

Un cardiólogo ha denunciado que fue reprendido por su superior en el Hospital 12 de Octubre por haber visto a un paciente que se quejó en un programa de la Cadena SER porque llevaba un año y medio en la lista de espera y no había recibido atención. “Vi a un paciente por humanidad, por ética profesional. Él se fue feliz y el jefe me lo reprocha”. Le atendió fuera de su horario laboral. El caso se enmarca dentro de una causa por presunto acoso laboral en el hospital madrileño.