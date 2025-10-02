edición general
Un cardiólogo denuncia que fue reprendido en el 12 de Octubre por atender a un paciente que se quejó de la lista de espera

Un cardiólogo ha denunciado que fue reprendido por su superior en el Hospital 12 de Octubre por haber visto a un paciente que se quejó en un programa de la Cadena SER porque llevaba un año y medio en la lista de espera y no había recibido atención. “Vi a un paciente por humanidad, por ética profesional. Él se fue feliz y el jefe me lo reprocha”. Le atendió fuera de su horario laboral. El caso se enmarca dentro de una causa por presunto acoso laboral en el hospital madrileño.

#1 Pitchford
Año y medio esperando para que te revisen la medicación para el corazón...
K 24
fareway #3 fareway
Estos rojos siempre a lo suyo. A la puta calle con este médico progre de los cojones ya.
K 22
#4 IsraelEstadoGenocida
Claro… le está quitando clientes a la privada… como osa?
K 19
kastanedowski #2 kastanedowski
El doctor se paso por arco del triunfo la lista de espera? era amigo? el resto en la lista no importa?
K 16
OrialCon_Darkness #5 OrialCon_Darkness
#2 siendo fuera de su horario laboral, como si quiere hacer calceta.
Al menos este lo ha hecho de manera altruista y, no lo ha derivado a su consulta en la privada.
K 48
Battlestar #6 Battlestar
Pues no sé que pensar con sinceridad, así parece que tienes que salir en la radio para que te hagan caso pero al mismo tiempo deja entrever que al final se pasan la lista de espera cuando les interesa.

Es una situación compleja la verdad. Si mañana se quejan 10 personas, va a verlas ignorando al resto de gente que lleva tanto o más?

Por descontado hay que levantar la voz conta las carencias y el deterioro, pero no creo que se solucione con palmaditas en la espalda.
K 10

