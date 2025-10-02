Un cardiólogo denuncia que fue reprendido en el 12 de Octubre por atender a un paciente que se quejó de la lista de espera

Un cardiólogo ha denunciado que fue reprendido por su superior en el Hospital 12 de Octubre por haber visto a un paciente que se quejó en un programa de la Cadena SER porque llevaba un año y medio en la lista de espera y no había recibido atención. “Vi a un paciente por humanidad, por ética profesional. Él se fue feliz y el jefe me lo reprocha”. Le atendió fuera de su horario laboral. El caso se enmarca dentro de una causa por presunto acoso laboral en el hospital madrileño.
Al menos este lo ha hecho de manera altruista y, no lo ha derivado a su consulta en la privada.
Es una situación compleja la verdad. Si mañana se quejan 10 personas, va a verlas ignorando al resto de gente que lleva tanto o más?
Por descontado hay que levantar la voz conta las carencias y el deterioro, pero no creo que se solucione con palmaditas en la espalda.