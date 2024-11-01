edición general
3 meneos
33 clics
Carbon Robotics LaserWeeder G2: el robot que elimina malas hierbas con láser y sin químicos

Carbon Robotics LaserWeeder G2: el robot que elimina malas hierbas con láser y sin químicos

El control de las malas hierbas siempre ha sido una de las tareas más duras en el mundo agrícola y también en la jardinería. Se trata de una labor que consume tiempo, energía y, en muchas ocasiones, depende de productos químicos que afectan al suelo y al medioambiente. Ahora, la empresa estadounidense Carbon Robotics ha presentado una solución que parece salida de una película de ciencia ficción: el LaserWeeder G2, una máquina que elimina malas hierbas con láseres de alta precisión sin dañar los cultivos ni usar pesticidas.

| etiquetas: robots , malas hierbas , láser , sin pesticidas , gpu , agricultura
2 1 0 K 42 tecnología
2 comentarios
2 1 0 K 42 tecnología
thoro #2 thoro *
Si no dan precios es que los agricultores no van a poder permitirselo.
Pero queda muy bonito para el Greenwashing.
0 K 9
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Se puede hacer un deploy en Afganistán
0 K 8

menéame