'Carbón', el documental de RTVE sobre la minería de carbón en España y los últimos accidentes mortales en Asturias

Carbón es un documental que aborda la minería de carbón en España y el contexto en el que se han producido los últimos accidentes mortales en Asturias. Es el primer capítulo de una nueva serie documental, DocumentaRTVE. Se podrá ver el miércoles 3 de diciembre a partir de las 22.15 en La 2 de RTVE y en RTVE Play. DocumentaRTVE es el nuevo espacio de documentales y reportajes de RTVE. Cada entrega ofrece acceso exclusivo a historias de gran impacto y una mirada actual a los temas que marcan el devenir de nuestra sociedad.