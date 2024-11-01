edición general
La cara oculta de APD Security, la empresa formada por los neonazis  

Una investigación Irene Zugasti demostró que los escuadristas de APD Security Iberia mintieron, ya que la vivienda que intentaban desalojar no pertenecía al boxeador y empresario David Andrés Romero Bernardo, alias ‘Daan’, condenado por delito de coacciones precisamente contra el verdadero habitante de esa vivienda durante más de nueve años.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
En este otro vídeo se ve como la extrema derecha y sionistas se juntan para tirar a gente de aquí de sus casas.

Vox y la extrema derecha, israel están en contra del cambio climático, porque disminuye la especulación, turismo y demás

Vox obliga al PP en Valencia a borrar todo rastro de cambio climático valenciaplaza.com/valenciaplaza/valencia/catala-cede-ante-vox-y-borra-

¿Quién pudo presionar a Mazón para que no diera la alerta el 29 de octubre? Sergi Pitarch, periodista: "Más que la DANA, lo que preocupaba a la Generalitat era no alarmar demasiado a la población porque venía un puente” www.meneame.net/m/actualidad/sergi-pitarch-periodista-mas-dana-preocup
emmett_brown #2 emmett_brown
Alerta: envío que boosterfelixea.
