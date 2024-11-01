La cara oculta de APD Security, la empresa formada por los neonazis  

Una investigación Irene Zugasti demostró que los escuadristas de APD Security Iberia mintieron, ya que la vivienda que intentaban desalojar no pertenecía al boxeador y empresario David Andrés Romero Bernardo, alias ‘Daan’, condenado por delito de coacciones precisamente contra el verdadero habitante de esa vivienda durante más de nueve años.