edición general
11 meneos
79 clics
La captura de un tiburón blanco en aguas de Alicante confirma su presencia esporádica en España

La captura de un tiburón blanco en aguas de Alicante confirma su presencia esporádica en España

Se trata de ejemplar juvenil de más de dos metros y más de 80 kilos de peso, que fue capturado de forma accidental por un pescador a unas 11 millas náuticas de la costa de Denia y Jávea

| etiquetas: tiburón blanco , alicante
9 2 0 K 61 ciencia
5 comentarios
9 2 0 K 61 ciencia
Pertinax #1 Pertinax
Ya no.
0 K 16
azathothruna #2 azathothruna
Solo atraigan una orca a esas aguas y se arregla el asunto
1 K 24
sotillo #3 sotillo
#2 Pero se jode para los veleros
0 K 10
#4 DonBoton
Habrá ido a ver si le adjudican un piso de protección oficial
0 K 7
pitercio #5 pitercio
Justo en la zona de hacer el moñas con los charters náuticos, igual el bicho un día vio pies y se quedó con la gusa.
0 K 16

menéame