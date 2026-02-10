·
11


clics
La captura de un tiburón blanco en aguas de Alicante confirma su presencia esporádica en España
Se trata de ejemplar juvenil de más de dos metros y más de 80 kilos de peso, que fue capturado de forma accidental por un pescador a unas 11 millas náuticas de la costa de Denia y Jávea
etiquetas:
tiburón blanco
alicante
5 comentarios
#1
Pertinax
Ya no.
0
K
16
#2
azathothruna
Solo atraigan una orca a esas aguas y se arregla el asunto
1
K
24
#3
sotillo
#2
Pero se jode para los veleros
0
K
10
#4
DonBoton
Habrá ido a ver si le adjudican un piso de protección oficial
0
K
7
#5
pitercio
Justo en la zona de hacer el moñas con los charters náuticos, igual el bicho un día vio pies y se quedó con la gusa.
0
K
16
