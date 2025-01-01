·
más votadas
284
El mapa autonómico del gasto en prevención de incendios: Castilla y León ha recortado su presupuesto un 90% en 13 años
690
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
296
Las civilizaciones no caen por azar: según la ciencia siempre hay una élite narcisista acumulando poder detrás del desastre
423
Nueva protesta contra la guerra de Gaza en Grecia por la llegada de un crucero israelí. (Eng)
505
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
comentarios de esta noticia
6
meneos
7
clics
A la captura de las emisiones
Atrapar los gases contaminantes de la atmósfera es una solución viable para apoyar los objetivos de descarbonización, pero son pocos los proyectos en operación.
|
etiquetas
:
tecnología
,
emisiones
,
contaminación
,
captura
5
1
0
K
59
tecnología
3 comentarios
5
1
0
K
59
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Porque recortar las emisiones drásticamente ni se contempla
2
K
43
#2
blak
#1
Es como vaciar los camiones de basura al monte y luego llevar a personal de limpieza a limpiar
2
K
33
#3
meneandro
¿Y de qué sirve capturar las emisiones? es un gasto que no retorna beneficio (salvo el ecológico, que a su vez trae otros muchos beneficios, pero se me entiende). Como comenta
#1
, aquí lo que más impacto y beneficios tiene a corto plazo es justo recortar las emisiones (por un lado dejas de emitir y por otro sigues siendo "productivo", un 2x1).
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
