A la captura de las emisiones

Atrapar los gases contaminantes de la atmósfera es una solución viable para apoyar los objetivos de descarbonización, pero son pocos los proyectos en operación.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Porque recortar las emisiones drásticamente ni se contempla
blak #2 blak
#1 Es como vaciar los camiones de basura al monte y luego llevar a personal de limpieza a limpiar
meneandro #3 meneandro
¿Y de qué sirve capturar las emisiones? es un gasto que no retorna beneficio (salvo el ecológico, que a su vez trae otros muchos beneficios, pero se me entiende). Como comenta #1, aquí lo que más impacto y beneficios tiene a corto plazo es justo recortar las emisiones (por un lado dejas de emitir y por otro sigues siendo "productivo", un 2x1).
