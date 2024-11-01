edición general
Captan a pequeño ciervo enfrentando a rinoceronte en zoológico de Polonia

Esta inusual "pelea" tiene una razón biológica, según el personal del Zoo de Breslavia -en Wroclaw-, el comportamiento se debe a una conducta natural debido a que la hembra se encuentra en celo, lo que provocó que los instintos territoriales del ciervo muntjac se acrecentaran. Suerte que el rinoceronte se lo tomó como un juego.

Spirito #1 Spirito *
Un rinoceronte jugando con un cervatillo... y a saber si eso es real... y a saber por qué dura tan poco la grabación del supuesto jugueteo.

Tampoco quiero saberlo, la verdad, porque prefiero creer que es un jugueteo y el cervatillo luego duerme al costado del rinoceronte o algo de eso.

No tengo apaño, lo sé. :foreveralone:
