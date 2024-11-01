Captan a pequeño ciervo enfrentando a rinoceronte en zoológico de Polonia  

Esta inusual "pelea" tiene una razón biológica, según el personal del Zoo de Breslavia -en Wroclaw-, el comportamiento se debe a una conducta natural debido a que la hembra se encuentra en celo, lo que provocó que los instintos territoriales del ciervo muntjac se acrecentaran. Suerte que el rinoceronte se lo tomó como un juego.
Tampoco quiero saberlo, la verdad, porque prefiero creer que es un jugueteo y el cervatillo luego duerme al costado del rinoceronte o algo de eso.
No tengo apaño, lo sé.