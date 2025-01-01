edición general
9 meneos
23 clics
Un capitán de la UME reconoce la falta de medios para luchar contra los incendios: "Una presión terrible"

Un capitán de la UME reconoce la falta de medios para luchar contra los incendios: "Una presión terrible"  

Omar Queipo, capitán de la Unidad Militar de Emergencias, ha detallado que la situación es "complicada" debido a la "gran simultaneidad de incendios" y relata que se encuentran "bajo una presión terrible".

| etiquetas: incendios , españa , cambio climático
7 2 0 K 89 politica
13 comentarios
7 2 0 K 89 politica
Comentarios destacados:      
NPCmasacrado #5 NPCmasacrado
#3 10.000 millones a la iglesia, la parte que toca de 1.3 billones a Trump... los ricos que captan 3 veces mas ayudas que los pobres...
3 K 60
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Viendo el aumento de las temperaturas, desastres, lo de la DANA ¿Cómo es posible que no sigamos recortando en Valencia y en muchos sitios en emergencias?

Si los impuestos en las sociedades actuales occidentales se crearon a raiz del incendio de San Francisco?

mmmmm aquí hay algo oscuro eh
1 K 31
#3 metálogo *
#1 se destina demasiado dinero de todos a cosas poco importantes y a puestos públicos en los que no se hace básicamente nada
0 K 18
#12 Albarkas
¿Un Queipo en Antena 3 diciendo que los rojos ponen poca pasta en la UME?
Me pinchan y no sangro.
1 K 22
plutanasio #2 plutanasio
Es un GENOCIDIO
0 K 13
#4 metálogo
#2 es violencia política contra los paganinis
0 K 18
#11 endy *
Falta de medios, no me digas.
Pasa en sanidad, pasa en justicia, pasa en la policía, pasa en ayudas sociales, pasa en educación...
Grandes gestores los que llevan el cotarro.
0 K 7
#13 manolo_tenaza
Si el país entero está ardiendo, no puedes seguir tranquilamente de vacaciones, en plan “eso es un problema de las comunidades autónomas, a mí no me afecta”. Es que hay que ser hijo de puta.
0 K 6
#6 encurtido
Por lo único que no se ha desmantelado la UME es porque aun se puede vender como el "gran invento de ZP".

Pero sigue siendo una unidad militar, que molesta a gran parte de la izquierda y a gran parte de los socios de gobierno (los nacionalistas, especialmente Junts que hace poco decían que era innecesaria).

Probablemente no la desmantelen a medio plazo, pero dotarla de más recursos o darle más presencia ni de broma.
4 K -1
XtrMnIO #7 XtrMnIO
#6 Justo al contrario, a quien molesta es a la derecha, por ejemplo, Ayuso Quirones no quería que entraran en las residencias.
7 K 99
#9 yukatan
#7 mejor sin testigos.... así nadie veia las decisiomes tomadas por Ayuso Quirones
1 K 18
#8 stigmata
#6 "que molesta a gran parte de la izquierda..."

¿Pero que dices hombre ? Le molestará a los negacionistas del cambio climático.

Ademá, no la pueden desmantelar sino cada vez que haya una catástrofe en una comunidad automática pepera, donde se han gastado el dinero en toros y mierdas, ¿quién va a ir?
5 K 67
#10 Leon_Bocanegra *
#6 molesta a gran parte de la izquierda? Tócate los cojones Pepe Luis.
Esto es un no parar de leer chorradas que vienen siempre del mismo sector.
4 K 61

menéame