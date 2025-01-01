Un capitán de la UME reconoce la falta de medios para luchar contra los incendios: "Una presión terrible"  

Omar Queipo, capitán de la Unidad Militar de Emergencias, ha detallado que la situación es "complicada" debido a la "gran simultaneidad de incendios" y relata que se encuentran "bajo una presión terrible".
| etiquetas: incendios , españa , cambio climático
Si los impuestos en las sociedades actuales occidentales se crearon a raiz del incendio de San Francisco?
mmmmm aquí hay algo oscuro eh
Me pinchan y no sangro.
Pasa en sanidad, pasa en justicia, pasa en la policía, pasa en ayudas sociales, pasa en educación...
Grandes gestores los que llevan el cotarro.
Pero sigue siendo una unidad militar, que molesta a gran parte de la izquierda y a gran parte de los socios de gobierno (los nacionalistas, especialmente Junts que hace poco decían que era innecesaria).
Probablemente no la desmantelen a medio plazo, pero dotarla de más recursos o darle más presencia ni de broma.
¿Pero que dices hombre ? Le molestará a los negacionistas del cambio climático.
Ademá, no la pueden desmantelar sino cada vez que haya una catástrofe en una comunidad automática pepera, donde se han gastado el dinero en toros y mierdas, ¿quién va a ir?
Esto es un no parar de leer chorradas que vienen siempre del mismo sector.