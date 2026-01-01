Capitalismo, Estado y Big Tech

Vamos a discutir el capitalismo de hoy. El capitalismo en una era donde las crisis financieras han sido respondidas con enormes rescates estatales, creando vulnerabilidades adicionales. Inflación de precios de activos, concesión de créditos de riesgo y la necesidad de más y más rescates. Una era de desarrollo tecnológico digital acelerado que penetra cada aspecto de la vida cotidiana. Una era de crisis climática acelerada que excede las predicciones de los modelos matemáticos. Y una era de crecientes tensiones geopolíticas