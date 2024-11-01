edición general
Capital fósil e imperialismo [fr]

Hay una tendencia a reducir el imperialismo a un simple conflicto geopolítico, a la guerra o a la intervención militar. Pero el imperialismo es una forma de capitalismo mundial basada en la extracción y transferencia continua de valor de los países pobres (o periféricos) a los países ricos (o centrales), y de las clases de los países pobres a las clases de los países ricos. Sin esta idea central de transferencia de valor, no es posible entender el imperialismo como una característica permanente del mercado mundial.

