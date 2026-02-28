edición general
Caos en el transporte aéreo: el cierre del aeropuerto de Dubái interrumpe las conexiones a escala mundial

Las aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos a Oriente Próximo y miles de viajeros quedan varados hasta nuevo aviso

¡Anda! ¡Quién iba a pesar que comprar billetes de avión "de lujo" con la condición de tener que hacer escala en Dubai por cojones podría joderte unas vacaciones en un país que no tiene absolutamente nada que ver!
¡Fly Emirates, Manolo! ¡Para volar como un jeque!
Y a mí que me da que han convertido el aeropuerto de Dubai y el de Abu Dhabi en escombros...lo van a tener jodido para salir de allí los que se hayan quedado varados.
de lujo? El aeropuerto de Dubai es el mayor aeropuerto del mundo: apnews.com/article/dubai-airport-busiest-international-travel-e1fb169c
Multitud de ignorantes hoy tomarán nota de que el mundo está en guerra.
