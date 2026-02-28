·
4
meneos
28
clics
Caos en el transporte aéreo: el cierre del aeropuerto de Dubái interrumpe las conexiones a escala mundial
Las aerolíneas internacionales suspenden sus vuelos a Oriente Próximo y miles de viajeros quedan varados hasta nuevo aviso
|
etiquetas
:
oran
,
eeuu
,
israel
,
transporte aereo internacional
#3
soberao
Parece que ya ha salido por aquí
www.meneame.net/m/actualidad/aerolineas-medio-caos-tras-cancelacion-vu
0
K
16
#1
Chinchorro
¡Anda! ¡Quién iba a pesar que comprar billetes de avión "de lujo" con la condición de tener que hacer escala en Dubai por cojones podría joderte unas vacaciones en un país que no tiene absolutamente nada que ver!
¡Fly Emirates, Manolo! ¡Para volar como un jeque!
0
K
11
#2
drstrangelove
Y a mí que me da que han convertido el aeropuerto de Dubai y el de Abu Dhabi en escombros...lo van a tener jodido para salir de allí los que se hayan quedado varados.
0
K
11
#4
EGraf
de lujo? El aeropuerto de Dubai es el mayor aeropuerto del mundo:
apnews.com/article/dubai-airport-busiest-international-travel-e1fb169c
0
K
10
#5
Bhuvaya
Multitud de ignorantes hoy tomarán nota de que el mundo está en guerra.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
¡Fly Emirates, Manolo! ¡Para volar como un jeque!