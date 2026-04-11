edición general
3 meneos
29 clics
La cantaora que el franquismo quiso domesticar: La Niña de la Puebla y la historia oculta de sus campanilleros de la libertad

La cantaora que el franquismo quiso domesticar: La Niña de la Puebla y la historia oculta de sus campanilleros de la libertad

Antes de cantar, gritaba en defensa de la libertad. Se plantaba ante las tropas republicanas en el frente, que recorrió durante la Guerra Civil, y lanzaba su arenga con la misma voz cristalina con la que después cantaría su mayor éxito, Los campanilleros: “¡A los fusiles, a defender al trabajador! ¡Mueran los fascistas! ¡Dadme un fusil y guiad mis pasos hacia donde está el enemigo, yo dispararé con la satisfacción del deber cumplido!”.

| etiquetas: flamenco , niña de la puebla , cantaora , republica
3 0 0 K 26 cultura
1 comentarios
3 0 0 K 26 cultura
Cuñado #1 Cuñado
¡Olé sus ovarios!
0 K 9

menéame