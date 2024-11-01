Cantabria: El Gobierno del PP se gastará 43.000 euros en el cóctel que ofrecerá en FITUR

Cada año en la Feria de Turismo FITUR, Cantabria celebra un cóctel previo al Día de Cantabria. Es un evento social y político al que acuden todo tipo de personalidades. Y tradicionalmente, dicho cóctel suele asignarse a un restaurante cántabro a través de un concurso público al que podían presentarse varios cocineros. Esto va a cambiar en 2026 de la mano del PP, que ha optado por limitar el acceso a restaurantes con tres estrellas Michelin… hasta lograr que solo pueda presentarse uno. A ese elegido se le va a pagar un total de 43.000 euros.