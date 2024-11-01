edición general
Cantabria: El Gobierno del PP se gastará 43.000 euros en el cóctel que ofrecerá en FITUR

Cada año en la Feria de Turismo FITUR, Cantabria celebra un cóctel previo al Día de Cantabria. Es un evento social y político al que acuden todo tipo de personalidades. Y tradicionalmente, dicho cóctel suele asignarse a un restaurante cántabro a través de un concurso público al que podían presentarse varios cocineros. Esto va a cambiar en 2026 de la mano del PP, que ha optado por limitar el acceso a restaurantes con tres estrellas Michelin… hasta lograr que solo pueda presentarse uno. A ese elegido se le va a pagar un total de 43.000 euros.

#5 Shoemaker
#3 Ostia, parecen diputados del PPSOE el día que toca ir al partido a recoger los sobres xD xD
#6 ChatGPT
#5 hay una versión aún mejor, a cámara lenta ta y música de walking dead
#2 SVSRTZ
Que desperdicio, con ese dinero podrían haber comprado casi todos esos 60.000€ en aloe vera que el Barça le pago un año a Negreira.
#1 sorrillo
Los del PP se presentaron a concurso para gobernar y ganaron el concurso.
#4 tromperri
Les encanta la austeridad… para el pueblo.

Espero a que vengan los libetarras de Meneame quejarse de estos gastos del estado opresor ¿Verdad Fileton, Alacama, TwoGuauGuau? ¿No se os ocurre ninguna bromita con mariscadas y chiringuitos?

P.D.: No los puedo citar por que esos tres COBARDES me tienen bloqueado por pintarles las cara con argumentos.
#7 mariopg
la que reitera lo de "qué vergüenza" se lleva 7 u 8
