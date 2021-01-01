El candidato de Trump a la Oficina de Estadísticas Laborales fue grabado con los manifestantes en el asalto al Capitolio

El candidato de Donald Trump a dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales, EJ Antoni, estuvo entre los manifestantes que el 6 de enero de 2021 se reunieron ante el Capitolio de Washington DC para protestar por un supuesto fraude electoral que no era tal, y que acabó con la entrada violenta de un grupo en la sede parlamentaria, donde murió una persona y más de 100 resultaron heridas. La Casa Blanca ha respondido a la cadena NBC, que adelantó la noticia, que Antoni solo pasaba por allí aquel día.