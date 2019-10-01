Canciones de Buen Rollo: 'Dónde se habrá metido esta mujer'

'Dónde se habrá metido esta mujer' es una pequeña obra maestra de la ironía con la que Javier Krahe se mofaba de esos tipejos con medio cerebro que creen que sus mujeres son sus siervas. Es un tema de 1980, pero a día de hoy, seguro que hay alguno que todavía no ha pillado el chiste. Posiblemente, El Fary diría de Krahe que era uno de esos "hombres blandengues" que tanto detestaba.