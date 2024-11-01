El cáncer colorrectal burla la inmunoterapia empleando un mecanismo de defensa dual [Eng]

Un estudio innovador, publicado recientemente en Nature Genetics y liderado por los investigadores Eduard Batlle y Alejandro Prados del IRB Barcelona, en colaboración con Holger Heyn del CNAG, profundiza en las barreras moleculares y celulares que los tumores colorrectales desarrollan para evadir la destrucción inmunitaria. Esta investigación revela el doble papel inhibitorio de la citocina factor de crecimiento transformante beta (TGF-β) en la supresión de la respuesta inmunitaria a múltiples niveles dentro del microambiente tumoral,