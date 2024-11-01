Canal Sur da más voz a la Junta que a las afectadas

El Consejo Profesional de la radiotelevisión andaluza denuncia que solo se le ha dado 20 minutos al argumentario del gobierno de Moreno Bonilla y solo 90 segundos a las mujeres afectadas. El Consejo Profesional también señala en este comunicado que, la semana anterior a conocerse los fallos de este protocolo de detección precoz del cáncer de mamá en Andalucía, Canal Sur dedicó 45 minutos y 4 segundos a los errores en las pulseras para maltratadores, casi el doble de tiempo en comparación a esos 28 minutos y 28 segundos al escándalo de los criba