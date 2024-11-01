edición general
Canal Sur da más voz a la Junta que a las afectadas

El Consejo Profesional de la radiotelevisión andaluza denuncia que solo se le ha dado 20 minutos al argumentario del gobierno de Moreno Bonilla y solo 90 segundos a las mujeres afectadas. El Consejo Profesional también señala en este comunicado que, la semana anterior a conocerse los fallos de este protocolo de detección precoz del cáncer de mamá en Andalucía, Canal Sur dedicó 45 minutos y 4 segundos a los errores en las pulseras para maltratadores, casi el doble de tiempo en comparación a esos 28 minutos y 28 segundos al escándalo de los criba

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
El que paga manda. Eso del servicio publico y periodismo es solo un eslogan.
camvalf #1 camvalf
Ese es lo que pone el libro de estilo que las TVs donde gobierna el PP
Barney_77 #5 Barney_77
#1 Y en las del PSOE ¿Se habla mas de gaza o de los problemas de corrupción, desgobierno y falta de capacidad legislativa?
Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Fin de TODAS las tvs públicas YA!!!
#6 tyrrelco
#4 Y tirar solo con la mierda derechuza de la privada...di que sí.
Barney_77 #7 Barney_77
#6 Eso, mejor tener a la tele pública al servicio del gobierno de turno.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Lo normal en Canal Pus.
